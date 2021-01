Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Katalysator am Bahnhof ausgebaut und gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf dem P+R Parkplatz "Oberer Lehen" am Bahnhof von Vaihingen an der Enz baute ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 19:50 Uhr den Katalysator eines dort geparkten BMW aus und stahl das Bauteil. Aufgrund der Spurenlage wurde mutmaßlich ein Wagenheber verwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen sich unter Tel. 07042 941 0 zu melden.

