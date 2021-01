Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Trickdiebstahl auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Erneut hat ein Trickdieb mit dem Geldwechseltrick Erfolg gehabt. Diesmal auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Steinbeisstraße. Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr sprach der Unbekannte dort einen 60-Jährigen an, der in seinem Pkw saß und die Fahrertür geöffnet hatte. In gebrochenem Deutsch bat er ihn, Geld für den Einkaufswagen zu wechseln. Dabei verwickelte er den Angesprochenen in ein belangloses Gespräch und zog ihm dabei unbemerkt 300 Euro aus dem Geldbeutel. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 25-jährigen, 170 cm großen, schlanken Mann mit dunklem Teint.

Bereits am 15. Januar hatten vermutlich drei Täter auf dem Parkplatz des gegenüberliegenden Einkaufsmarktes ihr Unwesen getrieben und Kunden mit derselben Masche angesprochen. In einem Fall hatten sie einen 76-Jährigen um 150 Euro gebracht.

