Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Fahrradgarage aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr Zugang zu einer Fahrradgarage in einer Tiefgarage in der Straße "Am Laien" in Ditzingen. Nachdem das elektrische Gittertor aufgebrochen worden war, stahl der oder die Unbekannte mindestens drei Fahrräder. Die Ermittlungen, auch zum genauen Umfang des Diebstahls und dem Wert des Diebesgutes, dauern noch an. Den am Gittertor verursachten Schaden schätzte man auf etwa 500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07156 4352 0 an das Polizeirevier Ditzingen wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell