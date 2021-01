Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Pattonville: Glasscheibe der Bürgerhalle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem Stein eine Scheibe der Bürgerhalle in der John-F.-Kennedy-Allee in Remseck am Neckar - Pattonville. Der verursachte Schaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Scheibe muss ausgetauscht werden. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

