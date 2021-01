POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 01.01.2021

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, 01.01.2021, gegen 00.15 Uhr kam es in Dinklage im Bereich des Pfarrhofes zu einer Körperverletzung. Dabei schlug ein 16-jähriger aus Dinklage einem 18-jährigen aus Vechta vermutlich mit einem Schlagring auf den Hinterkopf. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Der zunächst unbekannte 16-jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - versuchte Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung

Am Freitag, 01.01.2021, gegen 00.30 Uhr kam es in Goldenstedt im Bereich der Straße Bernds Kamp unter anderem zu einer versuchten Körperverletzung. Dabei entzündete ein 45-jähriger Goldenstedter mutmaßlich einen sog. Polenböller in der Nähe anwesender Kinder. Daraufhin wude er von den Eltern angesprochen. Der 45-jährige beleidigte und bedrohte daraufhin die Eltern der Kinder und versuchte dem Vater, einem 32-jährigen Goldenstedter, zu treten. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Gefährderansprache durchgeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Knallkörper konnten nicht mehr aufgefunden werden.

Visbek - Versuchter Raub einer Geldbörse

Am Freitag, 01.01.2021, gegen 04.10 Uhr, kam es in Visbek im Bereich des Sperberkampes zu einem versuchten Raubdelikt. Das Opfer, ein 32-jähriger Visbeker, befand sich nach einer Silversterfeier fussläufig auf dem Weg nach Hause. Neben ihm hielt dort ein PKW an, zwei bislang unbekannte Männer stiegen aus und forderten die Herausgabe der Geldbörse des Opfers. Dabei schlug einer der Täter (Fahrzeugführer) dem Opfer zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht. Nachdem das Opfer sich weiterhin weigerte die Geldbörse herauszugeben, schlug der Täter zunächst mit Fäusten auf das Opfer ein. Als das Opfer schließlich am Boden lag, trat der Täter weiter auf das am Boden liegende Opfer ein. Schließlich fordert der der Beifahrer den Täter auf, vom Opfer abzulassen und beide flüchten mit dem PKW in Richtung Ahlhorn. Das Opfer wurde durch die Tathandlung verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst dem Krankenhaus Vechta zugeführt und dort ambulant behandelt.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- männl. - ca. 25-30 Jahre - südländisches Erscheinungsbild - Dreitagebart

Bei dem mitgeführten PKW soll es sich um einen silberfarbenen Ford Fiesta mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Vechta gehandelt haben. Täter und Fahrzeug konnten im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0.

Vechta - Körperverletzung

Am Freitag, 01.01.2021, gegen 03.52 Uhr kam es in Vechta im Bereich des Hirsekampes zu einer Körperverletzung. Dabei schlug eine 30-jährige aus Vechta das 13-jährige Kind einer Bekannten in den Bauch. Das Kind wurde hierdurch leicht verletzt. Gegen die Frau leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Vechta - Heckenbrand durch Feuerwerkskörper

Am Freitag, 01.01.2021 gegen 00.00 Uhr, kam es in Langförden im Bereich der Dechant-Meyer-Straße zu einem Heckenbrand. Vermutlich war dieser durch einen abgefeuerten Knallkörper entstanden. Anwohner konnten den Brand zunächst eindämmen. Die eingesetzte Feuerwehr Langförden konnte diesen dann letztendlich ablöschen.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Nacht von Mittwoch, 30.12.2020 auf Donnerstag, 31.12.2020 beschmierten unbekannte Täter im Bereich der Alten Straße eine Mauer mit mehreren Schriftzügen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Damme Tel.: 05491/999360 zu melden

Damme - Rauchentwicklung in einer Scheune

Am Freitag, 01.01.2021, gegen 01.18 Uhr, kam es im Bereich der Straße Am Osterberg zu einer starken Rauchentwicklung in einer Scheune. In dieser war zu diesem Zeitpunkt Stroh und Heu eingelagert. Eingesetzt waren die Feuerwehren Damme und Borringhausen. Sie konnten eine weitere Brandentwicklung verhindern. Gebäudeschaden entstand nicht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Silvesternacht zwischen 21.00 Uhr und 4.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen PKW Daimler, welcher am rechten Fahrbahnrand der Nieberdingstraße in Lohne ordnungsgemäß abgestellt war. Dabei wurde die hintere Stoßstange sowie der linke Außenspiegel des PKW beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lohne unter der Telefon 04442 / 808460.

Lohne - Sachbeschädigung

Am 31.12.2020 gegen 20.05 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter in der Straße An der Koppel einen Stein gegen die heruntergelassene Jalousie des Geschädigten. Durch den Aufprall wurde die Jalousie sowie die Glasscheibe des Fensters zerschlagen. Gegen 22.00 Uhr wurde im Bereich der Kaiser-Otto-Straße ebenfalls ein Stein gegen eine Fensterscheibe geworfen. Hier wurde ebenfalls das Glas beschädigt. Es besteht der Verdacht, dass beide Taten in Zusammenhang stehen. Hinweise bitte an die Polizei Lohne unter Telefon 04442 / 808460.

