Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30./31.12.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Müllcontainerbrand

Am Mittwoch, 30. Dezember 2020, ging gegen 20:54 Uhr bei der Polizei die Meldung über einen qualmenden Müllcontainer auf einem Campingplatz in der Thülsfelder Straße ein. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen Glimmbrand in einem Müllcontainer fest. Die Feuerwehr Markhausen löschte mit 2 Fahrzeugen und 25 Kameraden den Brand. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

