POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 30.12.2020 bis 31.12.2020

Essen / Oldb. - Diebstahl von Verkehrszeichen - In der Zeit von Montag, 28.12.2020, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 30.12.2020, 10:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kirchstraße in Essen / Oldb. ein zur Baustellenabsicherung aufgestelltes Verkehrszeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Essen / Oldb. unter der Rufnummer 05434-92470-0 entgegen.

Löningen - Einbruchdiebstahl aus Kiosk - Von Dienstag, 29.12.2020, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 30.12.2020, 10:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in einen Kiosk, in der Ringstraße in Löningen, durch Aufhebeln eines Fensters ein. Dort entwendete er diverse Schokoriegel im Wert von etwa 250 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-80384-0 in Verbindung setzen.

