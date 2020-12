Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

+++ Polizeioberkommissar Heiko Guschmann in den Ruhestand verabschiedet +++

Am Mittwoch, 30. Dezember 2020, wurde Polizeioberkommissar Heiko Guschmann durch Hubert Kröger, Leiter der Polizeistation Löningen, in den Ruhestand verabschiedet. Heiko Guschmann war seit 2005 Stationsbeamter in Lastrup und ständiger Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Am 05. Mai 1975 wurde er bei der Polizei eingestellt. Nach der Ausbildung an der Polizeischule in Bad Iburg war seine erste Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Oldenburg. Darauf folgte die Versetzung zum Autobahnstützpunkt Wildeshausen an der A1. 1981 kam er dann zum Einsatz- und Streifendienst in Cloppenburg. Während seiner langjährigen Tätigkeit dort wurde er auch in mehreren Ermittlungsgruppen eingesetzt.

Ab dem 01. Oktober 2004 versah er dann seinen Dienst bei der Polizeistation Löningen. Nur sechs Monate später, am 05. April 2005, kam er dann zur Polizeistation Lastrup, wo er bis zu seinem jetzigen Eintritt in den Ruhestand tätig blieb. Seinen Ruhestand wird er nun mit seiner Lebensgefährtin in Ibbenbühren genießen. Sie wollen nun noch mehr Zeit in die gemeinsamen Hobbys Motorradfahren, Fahrradfahren, Wandern und Reisen investieren.

Hubert Kröger bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschte Heiko Guschmann alles Gute und vor allem Gesundheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell