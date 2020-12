Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln- PKW beschädigt

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag, 27. Dezember 2020, zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr, in der Magdeburger Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube sowie eine Fahrzeugseite eines schwarzen Ford Mondeo. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

