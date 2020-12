Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 29./ 30. Dezember 2020

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Dienstag, 29. Dezember 2020, 04.30 Uhr, bis Mittwoch, 30. Dezember 2020, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Großteil der Verstöße stellte eine Zuwiderhandlung gegen die Kontaktbeschränkung im privaten Bereich dar. So wurde der Polizei am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 19.30 Uhr, eine Ruhestörung in der Straße Salvienweg in Damme in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Bei einer Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass sich 11 erwachsende Personen im Alter von 19 bis 48 Jahren und sieben Kinder in einem Wohnzimmer einer Wohnung befanden. Die Personen, die aus vier verschiedenen Haushalten aus dem Bereich Damme stammten, saßen alle ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung an einem Tisch und haben nach bisherigen Erkenntnissen einen Geburtstag gefeiert. Die nicht an der Anschrift gemeldeten Personen wurden der Wohnung verwiesen. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren ist gegen die Erwachsenen eingeleitet worden.

