Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Versuchter Einbruch

Ettenheim (ots)

Erfolglos verlief der Versuch von bislang Unbekannten am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 19:00 Uhr, in ein Haus in der Straße 'Hinter den Zäunen' einzubrechen. Die vermeintlichen Langfinger hatten versucht, mithilfe eines Gegenstands den Schließzylinder im Eingangsbereich zu beschädigen, um dadurch in das Hausinnere zu gelangen. Am Türschloss entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ob die ungebetenen Besucher bei ihrem Vorhaben gestört wurden, ist unter anderem auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Ettenheim.

