Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Demmin

Demmin (ots)

Ein 51-jähriger Fahrer eines PKW Crysler befuhr am 05.12.2019, gegen 17:50 Uhr die Marienstraße in Demmin und hatte die Absicht die Kreuzung in Richtung Aldi-Markt zu queren. Dabei kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten PKW Nissan. Die 13-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde dabei schwer verletzt und in das Krankenhaus Demmin verbracht. Der 69-jährige Fahrer des PKW Nissan blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

