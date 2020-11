Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - 6.000 EUR Sachschaden

Schriesheim/Rhein-Neckar-KreisSchriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Zentgrafenstraße/ Schönauer Straße. Eine 33-jährige Frau wollte von der Schönauer Straße nach links in die Zentgrafenstraße abbiegen, als sie eine von rechts kommende 63-jährige Audi-Fahrerin übersah, welche auf der Zentgrafenstraße in Richtung B3 unterwegs war und ihr die Vorfahrt nicht gewährte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 6.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell