Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: In zwei Baucontainer Öffnungen geflext und daraus Maschinen entwendet - Sach- und Diebstahlschaden ca. 20.000 Euro - Zeugen gesucht

MannheimMannheim (ots)

Über das vergangene Wochenende zwischen Freitag, 13.11. und Montag, 16.11.2020 wurden zwei Baucontainer, die auf einer Baustelle in der Bergstraße gegenüber des Friedhofs abgestellt sind, aufgebrochen und daraus Maschinen im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Die Täter hatten die verschlossenen Container an der Vorderseite mit Winkelschleifern aufgeflext und waren durch die Öffnungen in das Innere eingestiegen. Nach den bisherigen Feststellungen wurden Bohrmaschinen, Stichsägen, Akkubohrer und ein Kernbohrgerät gestohlen. Für den Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf weitere ca. 10.000 Euro. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell