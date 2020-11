Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

WaibstadtWaibstadt (ots)

Heute zwischen 09:00 Uhr und 12:40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Leopoldstraße in Richtung Hauptstraße und touchiert mit seinem Fahrzeug einen geparkten Fiat. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fiat entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07263/910673 beim Polizeiposten Waibstadt oder unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

