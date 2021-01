Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 56-jährige VW-Lenkerin kollidiert mit geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 56-jährige VW-Lenkerin am Mittwoch gegen 16:10 Uhr mutmaßlich wegen Übermüdung am Steuer einschlief, kollidierte ihr Fahrzeug in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen mit zwei anderen Pkw. Die 56-Jährige war mit ihrem Begleiter auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Watzmannstraße unterwegs, als sie auf Höhe dortiger Tiefgaragen wohl einschlief und ihr VW offensichtlich ungebremst in Fahrtrichtung nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem dort abgestellten anderen VW zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte VW auf einen ebenfalls dort stehenden BMW geschoben. Nach der Kollision waren die beiden VW nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die verursachten Sachschäden schätzte man auf insgesamt etwa 11.500 Euro.

