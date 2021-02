Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pizzalieferant aus Kurve geflogen

Freiburg (ots)

Ein Pizzalieferant hatte es am Donnerstag, 11.02.21, gegen 20.45 Uhr wohl besonders eilig. Vermutlich aufgrund einer witterungsbedingt zu hohen Geschwindigkeit kam er im Fecampring mit seinem Pkw in einer eisbedeckten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Erdwall und im weiteren Verlauf mit einem geparkten Fahrzeug. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

