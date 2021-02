Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unter Alkohol den Abhang runtergefahren

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Golf befuhr am Donnerstag, 11.02.2021 gegen 20.10 Uhr ein 31 Jahre alter Mann die L 126 in Richtung Todtnau. Rund 200 Meter nach der Ortschaft Aftersteg kam der 31-jährige mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve auf den Schneerand und daraufhin von der Straße ab. Er rutschte zirka 15 Meter einen Abhang hinunter. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt und trat anschließend zu Fuß den Heimweg an. Dabei wurde er von einem Zeugen angesprochen, welcher einen Notruf absetzte. Zuhause wurde der Verunfallte dann von der Polizei angetroffen und ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Am Golf entstand nur geringer Sachschaden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell