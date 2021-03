Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Motorrad aus Garage entwendet

Alfhausen (ots)

Mutmaßlich in der Nacht zum Montag oder in der Nacht zum Dienstag wurde am Eimanns Esch ein Motorrad entwendet. Der oder die unbekannten Täter hebelten dazu ein Garagentor auf und entwendeten die Maschine. Es handelte sich um ein Zweirad der Marke Suzuki in der Farbe "deep red" und mit diversen Sonderumbauten. Die Maschine ist durch die Umbauten ein Unikat, geführt wurde sie zuletzt mit einer Zulassung aus Steinfurt (ST-Kennzeichen). Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

