Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

WeselWesel (ots)

Am Donnerstag, den 29.10.2020, gegen 20.00 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus Voerde den Kempkenskath in Fahrtrichtung Waymannskath. Dabei übersah sie eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Voerde, die aus dem Feldmannsweg kam. Durch die anschließende Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Die 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in ein Dinslakener Krankenhaus eingeliefert.

