POL-WES: Kamp-Lintfort - Abbiegeunfall - zwei Verletzte

Am Donnerstag, den 29.10.2020, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem PKW die Saalhoffer Straße in Fahrtrichtung Rheinberger Straße in Kamp-Lintfort. Der 19-Jährige beabsichtigte von der Saalhoffer Straße nach links in die Straße "In den Vierquartieren" abzubiegen und übersah hierbei einen 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinberg, welcher die Saalhoffer Straße in Fahrtrichtung Alpen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der PKW des 47-Jährigen prallte gegen eine Ampel und ein Verkehrszeichen. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und der 47-Jährige schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge mussten von einem örtlichen Unternehmen vom Unfallort abgeschleppt werden. Die beschädigte Ampel wurde durch eine Fachfirma instandgesetzt. Es entstand ein mittlerer Sachschaden.

