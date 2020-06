Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 89-Jähriger Opfer von Trickdieben

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmittag einen 89-Jährigen in seinem Haus bestohlen. Einer der Männer klingelte an der Haustür und gab sich als Mitarbeiter eines Wasserwerkes aus Hamburg aus. Er ließ sich von dem Senior anschließend die Wasserversorgung des Hauses zeigen. In der Zwischenzeit drang ein weiterer Mann in das Haus ein und erbeutete eine Schmuckschatulle mit unterschiedlichen Wertgegenständen. Der angebliche Mitarbeiter des Wasserwerkes wird als etwa 50 bis 55 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er ist korpulent, von europäischer Erscheinung und sprach deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

