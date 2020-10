POL-WES: Dinslaken - Wer macht denn sowas? Diebe stehlen Spielzeugschubkarren

Kreispolizeibehörde Wesel

Dinslaken - Wer macht denn sowas? Diebe stehlen Spielzeugschubkarren

Dinslaken

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Gartenhütte eines Kindergartens an der Straße Baßfeldshof eingebrochen. Sie zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten so in das Innere.

Sie nahmen unter anderem zwei grüne Spielzeugschubkarren und verschiedene Sandförmchen mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

