Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Exhibitionisten

WeselWesel (ots)

Ein Mann hat sich am Mittwoch in Wesel in schamverletzender Weise einer Frau gezeigt. Die Autofahrerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie den Mann um 18.00 Uhr im Bereich Krudenburger Weg/RWE-Straße gesehen hatte.

Der Exhibitionist hat mit dem Gesicht zur Fahrbahn gestanden, als die Frau an ihm vorbeifuhr. Der Unbekannte ist dunkel gekleidet gewesen, hat dunkle Haare und eine korpulente Figur. Die Polizei Wesel sucht Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist.

Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell