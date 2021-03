Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Windschläg, B3 - Überschlagen

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Insgesamt vier Personen wurden bei dem Unfall am Montagmittag auf der B3 in Höhe Windschläg verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes aus nicht bekannter Ursache auf einen verkehrsbedingt stehenden Audi eines 68-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf einen davor stehenden Ford eines 51-Jährigen geschoben. Der Mercedes schleuderte dann auf den neben der B3 führenden Wirtschaftsweg und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher wurde nach bisherigen Erkenntnissen schwer, die beiden anderen Fahrzeuglenker sowie ein Mitfahrer im Ford, leichter verletzt. Insgesamt entstand ein Reparaturschaden an den Fahrzeugen von ungefähr 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B3 bis 16.45 Uhr teilweise voll gesperrt. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell