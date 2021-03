Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fensterscheiben eingeschlagen, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Eine Gruppe aus fünf bis sechs bislang unbekannten Jugendlichen hat am Montagabend gegen 19:15 Uhr mehrere Scheiben eines Hotels in der Konrad-Adenauer-Straße eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden ist. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. Zu den Personen liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: gelbes Oberteil, helle Hose

Person 2: kräftige Statur, dunkler Pullover und Hose, braune Schuhe

Person 3: Dunkler Kapuzenpulli, dunkle oder schwarze Hose, schwarze Schuhe

Person 4: dunkles Oberteil und Jeans

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell