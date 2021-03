Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tauchunfall

Offenburg (ots)

Nach einem Tauchunfall am Montagmorgen sind Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei in der Südstadt im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Taucher gegen 11 Uhr während Montagearbeiten an einem Tiefbrunnen in eine gesundheitliche Notlage und musste aus rund 17 Metern Tiefe aufsteigen. Zur medizinischen Behandlung wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. /cw

