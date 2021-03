Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 34-Jährige am Freitag in Bocholt zugezogen. Die Autofahrerin aus Zeven (Niedersachsen) befuhr gegen 15.40 Uhr die Willy-Brandt-Straße aus Richtung Meckenemstraße kommend in Richtung Ebertstraße. Sie fuhr mutmaßlich bei Rotlicht zeigender Ampel in die Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße / Willy-Brandt-Straße / Ebertstraße ein und stieß dort mit einem 50-Jährigen zusammen. Der Borkener hatte die Kaiser-Wilhelm-Straße aus Richtung Karolinger Straße kommend in Richtung Ebertstraße befahren. Die Leichtverletzte versorgte der Rettungsdienst vor Ort. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell