Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Kindergarten

Velen (ots)

Gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in eine Tageseinrichtung für Kinder in Ramsdorf. Im Inneren des Gebäudes am Bogterplatz brachen die Täter weitere Zwischentüren auf und entwendeten einen Tresor mit einer geringen Menge Bargeld. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

