Polizei Gütersloh

POL-GT: Drogerieeinbruch in Avenwedde - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen (07.02., 15.00 Uhr - 08.02., 08.15 Uhr) im Ortsteil Avenwedde gewaltsam Zutritt in einer Drogerie an der Güthstraße verschafft.

Für den Einstieg nutzten die Einbrecher ein Oberlicht und hebelten dieses auf. Anschließend wurden aus dem Verkaufsraum derzeitigen Erkenntnissen zufolge Zigaretten, Parfüme sowie eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

