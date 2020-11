Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Rollers

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 24.11.2020, 22:00 Uhr - 25.11.2020, 06:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Masurenstraße 16 Ein bislang unbekannter Täter brach das Lenkerschloss an einem vor dem Anwesen abgestellten roten Roller der Marke Imola auf und entwendete das Gefährt. Der Versuch, den Roller kurzzuschließen, scheiterte, weshalb der Täter ihn unweit des Tatorts in der Tilsitstraße abstellte. Der Schaden am Zweirad beträgt ca. 300 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. | pizw

