Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss; Sicherstellung von Amphetamin und Metamphetamin

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 26.11.2020, 01:40 Uhr. Ort: Zweibrücken, L 465 in Richtung ZW-Mörsbach. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Aufgrund deutlicher drogenspezifischer Verhaltensauffälligkeiten wurde ein Drogenvortest angeboten, der positiv aus Amphetamin und Metamphetamin reagierte. Bei der Durchsuchung der Person und ihres Fahrzeugs konnten im Wagen mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden werden (Summe: ca. 2 Gramm Metamphetamin und ca. 17 Gramm Amphetamin). Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. In diesem Verfahren erwartet ihn eine Geldbuße in Höhe von 500 EUR, zudem droht ihm ein einmonatiges Fahrverbot. Wegen Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Rauschgift sichergestellt. | pizw

