Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Warnbake auf Bundesstraße 10 - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 00.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz, zwischen Stuttgart-Neuwirtshaus und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, eine am Fahrbahnrand stehende Warnbake. Dadurch geriet die Warnbake auf den linken Fahrstreifen und der 31-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters erkannte diese zu spät und kollidierte mit der Warnbake. Am Sprinter entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum unbekannten Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel.: 07156 43520, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell