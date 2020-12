Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Rote Ampel missachtet - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - Zeugen gesucht!

Heidelberg-HandschuhsheimHeidelberg-Handschuhsheim (ots)

Eine 62-jährige Frau befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem blauen Opel Zafira die B 3 aus Dossenheim kommend in Richtung Heidelberg. An der Einmündung der L 531 in Dossenheim-Süd missachtete sie eine rote Ampel. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Mazda. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. An den Fahrzeugen, die beide fahrbereit blieben und nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen konnten, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, die Zeugen des Unfallgeschehens wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg, Telefon 0621-174-4111, in Verbindung zu setzen.

