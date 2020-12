Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach

Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher wird von Bewohner überrascht und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach / Rhein-Neckar-KreisHemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Gutenbergstraße ein und flüchtete, nachdem er vom Bewohner überrascht wurde. Der Unbekannte hebelte die Hauseingangstür der Doppelhaushälfte auf und gelangte über den Wohnungsflur auf die gemeinsame Terrasse der beiden Haushälften. Als er die unverschlossene Terrassentür der zweiten Wohnung öffnen wollte, wurde er vom 58-jährigen Bewohner bemerkt, der gerade in seinem Wohnzimmer fernsah. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin, ohne gesehen worden zu sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell