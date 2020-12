Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer streift Radfahrerin - 49-Jährige leicht verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-KreisPlankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Von einem bislang unbekannten Autofahrer gestreift und zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 49-jährige Radfahrerin am Dienstag um 17.35 Uhr auf der Kreisstraße 4144 zwischen Grenzhof und Plankstadt. Der entgegenkommende Autofahrer war in Höhe der Jungholz-Siedlung auf die Gegenfahrbahn geraten, touchierte dabei der Radfahrerin und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Frau fuhr anschließend nach Hause und verständigte die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell