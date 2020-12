Polizeipräsidium Mannheim

A6: Unfall aufgrund von Übermüdung

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr fuhr der 53-jährige Fahrer eines Fiat-Transporters auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe von Dielheim ungebremst auf einen vorausfahrenden LKW auf. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Unfall auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ersten Ermittlungen zufolge war Sekundenschlaf die Unfallursache Der Fiat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Führerscheinrechtliche Maßnahmen gegen den Unfallverursacher wurden durch die Beamten des Verkehrsdienstes veranlasst. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Durch die Kollision wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt.

