POL-PDLU: Motorradfahrer verletzt

Speyer (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag um 16:50 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer, der die Stockholmer Straße in Richtung Industriestraße befuhr. In einer Rechtskurve machte er einen Fehler bei der Betätigung der Bremse, wodurch die Räder blockierten und der Fahrer samt Motorrad auf die Gegenfahrspur rutschte. Dem entgegenkommenden LKW-Fahrer gelang es rechtzeitig zu bremsen und konnte somit eine Kollision verhindern. Durch den Sturz erlitt der junge Mann Verletzungen, welche in einem Krankenhaus ärztlich behandelt wurden. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens wurde der Motorradfahrer von einem zufällig vorbeifahrenden Arzt erst versorgt. Es entstand insgesamt ca. 2000 EUR Sachschaden.

