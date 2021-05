Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kradlenker angefahren

Stuttgart-West (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag (22.05.2021) gegen 14.10 Uhr ein Motorradfahrer zu, der in der Silberburgstraße mit einem Pkw kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro. Der 61-jährige Kradlenker fuhr von der Breitscheidstraße in Richtung Rotebühlstraße, als er kurz nach der Schlossstraße von einem entgegenkommenden 76-jährigen VW-Lenker vermutlich übersehen und bei dessen Wendevorgang angefahren wurde. Der 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß mehrere Knochenbrüche und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

