Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (22.05.2021) gegen 15.40 Uhr einen 39-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Naturkostmarkt in der Klett-Passage Lebensmittel im Wert von zirka 18 Euro zum Teil gleich verzehrt und zum Teil gestohlen zu haben. Ein 40-jähriger Verkäufer beobachtete den Dieb dabei, wie er sich die Ware in die Taschen und in den Mund steckte und sprach den Mann nach der Kasse auf sein Handeln an. Als der 39-Jährige sofort flüchten wollte, hielt ihn der Verkäufer am Arm fest, wogegen er sich massiv zur Wehr setzte. Letztlich konnte der Angestellte den 39-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der algerische Tatverdächtige wurde im Laufe des Sonntags (23.05.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

