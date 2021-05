Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 49-Jähriger onaniert offenbar in der Öffentlichkeit - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (23.05.2021) einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Leonberger Straße onaniert zu haben. Eine Zeugin beobachtete gegen 13.10 Uhr, wie der 49-Jährige zwischen zwei geparkten Autos stand, die Menschen am Südheimer Platz beobachtete und dabei offenbar in seiner Hose onanierte. Als die Zeugin den Mann ansprach, stieg er kurze Zeit später in ein Auto und fuhr weg. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn an der Burgstallstraße vorläufig fest. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

