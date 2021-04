Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Unbekannter schändet Pferd - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Mittwochmorgen, 07.04.2021, gegen 07:00 Uhr, stellte eine Pferdebesitzerin Schnitte im Genitalbereich ihrer Stute fest. Die Stute befand sich zur Tatzeit im Außenbereich eines frei zugänglichen Pferdeunterstandes eines Pferdehofes in der Straße Im Ried in Gottenheim. Ein hinzugerufener Tierarzt konnte Schnittwunden im Vaginalbereich des Tieres bestätigen. Der Täter ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 91170 zu melden.

