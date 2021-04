Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Rauchmelder warnte

Denzlingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 08.04.2021, meldete ein Anrufer, dass in seiner Nachbarschaft ein Rauchmelder Alarm in der Schwabenstraße in Denzlingen geben würde. Schon beim Eintreffen vor Ort konnten die Einsatzkräfte Rauchgeruch wahrnehmen. Erst nach längerem Klingeln und Klopfen öffnete der Bewohner der betroffenen Wohnung die Tür. Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich eine Zigarette unbeabsichtigt auf eine brennbare Unterlage geriet. Aufgrund glücklicher Umstände entzündete sich kein Feuer, jedoch entstand eine starke Rauchentwicklung, sodass der Rauchmelder reagierte. Der Bewohner wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

