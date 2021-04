Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Fahrlässige Brandstiftung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Mittwochmittag, 07.04.2021, gegen 12:30 Uhr, verbrannte ein 60-Jähriger Umkircher verschiedene Kartonagen und Papierüberreste neben einem Holz- und Geräteunterstand in der Straße Im Fuchsloch in Umkirch. Während das Feuer kurze Zeit unbeaufsichtigt war, geriet der Unterstand durch Funkenflug in Brand. Durch den Brand wurde dieser, sowie 10 Ster Holz, ein Aufsitzmäher und ein Häcksler für Grünschnitt beschädigt.

Die Feuerwehr Umkirch war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 40 000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667- 91170 zu melden.

