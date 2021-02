Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen - St. Hubert: Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin leicht verletzt

Kempen - St. Hubert (ots)

Am Donnerstag gegen 09.10 Uhr fuhr ein 37-jähriger St.-Huberter auf der Straße 'An Steinen' aus Richtung Erkesweg und bog nach links in Richtung Bahnstraße ab. Im Einmündungsbereich parkte ein Pkw mit Anhänger. Der 37-Jährige musste deshalb beim Abbiegen die linke Seite der Fahrbahn benutzen. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einer 35-jährigen Radfahrerin aus St-Hubert, die aus Richtung Bahnstraße kommen nach rechts abbiegen wollte. Die 35-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht von Nöten. /wg (101)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell