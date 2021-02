Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unbekannte zerstechen Reifen

Kempen (ots)

Vermutlich am Morgen des gestrigen Mittwochs beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz auf der Röntgenstraße in Kempen. Die Unbekannten zerstachen an bisher bekannten vier Pkw mehrere Reifen. Die Kriminalpolizei Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (100)

