Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Wohnungseinbruch

Grefrath - Vinkrath (ots)

Am Dienstag, den 02.02.2021, zwischen 15:20 und 18:45 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Haus auf der Straße "In der Floeth" in Grefrath - Vinkrath einzubrechen. Der oder die Einbrecher versuchten vergeblich eine Gartentüre aufzuhebeln. Als ihnen dies offensichtlich nicht gelang, zerstörten sie die Glasscheibe an der Türe. Letztendlich gelangten sie nicht in das Haus. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /ts (1)

