Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Wohnungseinbrecher flüchtet ohne Beute

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen brach ein bisher unbekannter Mann in ein Haus auf dem Entenpfad in Kaldenkirchen ein. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde gegen 06.20 Uhr durch laute Geräusche wach. Im Treppenhaus stieß er auf einen Mann, der die Haustür aufgebrochen hatte. Als der Einbrecher den Mann sah, flüchtete der aus dem Haus in Richtung Ortsmitte. Der Einbrecher ist ca. 25-30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine rötliche Jacke und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (95)

