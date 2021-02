Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Schnellrestaurant - Kripo bittet um Hinweise

Willich (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in ein Schnellrestaurant auf der Halskestraße in Willich ein. Gegen 03.00 Uhr hebelten vermutlich zwei Täter die Türen zum Verkaufsraum auf. In einem Büro öffneten Sie anschließend gewaltsam einen Tresor. Noch steht nicht fest, was die Täter stahlen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (93)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell