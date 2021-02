Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungstüre aufgehebelt

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen 21.01.2021, 19:00 h und 31.01.2021, 08:30 h hebelten Unbekannte eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus an der Breyeller Straße auf und stahlen verschiedene Gegenstände aus der Wohnung./mikö (92)

